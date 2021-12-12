Зеленский требует рассмотреть вопрос увольнения замглавы МВД после скандала на блокпосту

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский требует у правительства рассмотреть вопрос об увольнении заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили после скандала на блокпосту на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Главы государства, распространенном в воскресенье, 12 декабря, пишет УНН.

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"На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть лишь одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД", - отметил Зеленский в Telegram.

Президент выразил уверенность, что "соответствующее заявление уже написано самим заместителем".

Дополнения

В сети на выходных появилось видео, на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.

Глава МВД Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Гогилашвили.

Заместитель министра МВД Гогилашвили извинился за "эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.

Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел в 2019 году.