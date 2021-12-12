Папа Франциск помолился за Украину: призвал к преодолению напряжения через международный диалог

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Папа Римский Франциск помолился за Украину и за ее народ, призвав к преодолению напряжения путем международного диалога и чтобы Рождество принесло мир, пишет УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

После молитвы “Ангел Господень” в воскресенье, 12 декабря, Папа Франциск обратился с отдельными пожеланиями к украинцам.

Цитата:

“Дорогие братья и сестры, желаю уверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее Церкви, религиозные сообщества и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее были развязаны посредством серьезного международного диалога, а не с помощью оружия. Мне причиняет большую боль последняя статистика, которую я прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом. Оружие - это не дорога. Пусть же это Господне Рождество принесет Украине мир!" - сказал понтифик.

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