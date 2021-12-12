Великобритания на встрече G7 предупреждает Россию о "серьезной цене" за вторжение в Украину

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на пресс-конференции в воскресенье, что "крупнейшие экономики мира объединились", предупредив Россию, что вторжение в Украину будет иметь "огромные" последствия, пишет УНН.

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"Мы послали мощный сигнал нашим противникам и нашим союзникам. Мы ясно дали понять, что любое вторжение России в Украину будет иметь огромные последствия, за которые придется заплатить огромную цену", - сказала она на пресс-конференции в последний день встречи G7 на выходных.

Лиз Трасс подчеркнула, что представители G7 в Ливерпуле продемонстрировали "единый голос", что "в случае вторжения в Украину будут иметь место огромные последствия для России, что будет иметь серьезную цену".

Что касается экономических санкций, Трасс сказала, что G7 "рассматривает все варианты".

Дополнение

Наращивание российской военной мощи у границы с Украиной было главной темой переговоров между министрами иностранных дел стран "Группы семи" в английском городе Ливерпуль 11-12 декабря.