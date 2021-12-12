Блинкен обсудил с Боррелем наращивание сил РФ у Украины: обещает Россие высокую цену, если она выберет военную эскалацию

КИЕ. 12 декабря. УНН. США и Евросоюз едины в поддержке Украины и заставят Россию заплатить высокую цену, если она выберет военную эскалацию. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье по итогам переговоров с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, пишет УНН.

Цитата:

"Я провел встречу с Высоким представителем ЕС Жозепом Борреллем, чтобы обсудить наше замечательное сотрудничество и опасное наращивание военной мощи России. США и ЕС едины в поддержке Украины и заставят Россию заплатить высокую цену, если она выберет военную эскалацию", - написал Блинкен в Twitter.

Дополнение

Наращивание российской военной мощи у границы с Украиной было главной темой переговоров между министрами иностранных дел стран "Группы семи" в английском городе Ливерпуль 11-12 декабря.

G7 по итогам встречи выпустили заявление: пообещали РФ "огромные последствия" за дальнейшую агрессию против Украины и поддержали "нормандский формат".

"На встрече министров иностранных дел "Группы семи" в Ливерпуле G7 подтвердила свою неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы едины перед лицом наращивания российской военной мощи и агрессивной риторики в отношении Украины", - добавил по этому поводу сам Блинкен.

В G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада и США, а также представитель Европейского Союза.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.