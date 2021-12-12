Блинкен: "Северный поток-2" вряд ли заработает, если РФ возобновит агрессию против Украины

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает, если Россия возобновит свою агрессию против Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу NBC в воскресенье, пишет УНН.

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"По этому трубопроводу,.. сейчас газ не идет. И на самом деле, это источник давления на Россию, из-за того, до какой меры президент Путин хочет видеть, как газ будет течь по этому трубопроводу", - отметил Блинкен, отвечая на вопрос касательно "Северного потока-2".

"Если и когда он начнет работать - это очень маловероятно или трудно представить, если Россия возобновит свою агрессию против Украины, если вновь начнет предпринимать действия. Так что я думаю, что президент Путин тоже должен это учитывать, когда думает о том, что он собирается делать дальше", - сказал Госсекретарь США.

Дополнение

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил о последствиях для газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения российских войск на территорию Украины.

Строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 км (2468 км по двум нитям) завершено, и он технически готов к перекачке российского газа в Европу, однако газ ним пока не идет. Недавно Федеральное сетевое агентство Германии приостановило необходимую процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национальной участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Между тем резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.