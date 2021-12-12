Из-за блокировки Берлином через агентство НАТО: Резников заявил, что Украина будет стремиться приобрести оружие через двусторонние соглашения

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил о блокировке Германией поставок оружия Киеву по линии НАТО и заявил, что Украина будет стремиться приобретать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию. Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Алексей Резников сообщил Financial Times, что "Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противотанковых винтовок и противоснайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам". Однако, как указано, Германия с тех пор смягчила позицию по первому пункту, посчитав это оружие несмертоносным.

"Они все еще строят газопровод "Северный поток-2" и в то же время блокируют наши оборонительные вооружения. Это очень несправедливо", - сказал Резников, имея в виду российский газопровод, который проходит через Балтийское море в Германию и в обход существующих маршрутов поставок через Украину.

Учитывая блокировку Германией закупок смертоносного вооружения - позицию, занятую правительством Ангелы Меркель, - Резников сказал, что "Украина будет стремиться приобретать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию", пишет издание.

Позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, как отмечается, пока не ясна. Министерство экономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев в воскресенье, как и офис канцлера Германии.

При этом Резников заявил, что в "очень оптимистичном настроении" по поводу получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных партнеров после переговоров со своими коллегами.

"Но он не мог подтвердить, поступят ли поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить полномасштабное российское вторжение", - пишет издание.

Контекст

В мае сопредседатель немецких “Зеленых”, которые в настоящее время вошли в коалицию для формирования нового правительства ФРГ, Роберт Хабек во время визита в Киев заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Хабек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Впрочем, слова политика вызвали резкую критику как в рядах партии "Зеленых", так и других политических сил - Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии "Зеленых" дистанцировались от слов сопредседателя партии.

Однако Роберт Хабек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. Хабек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что "Зеленые" имеют "длительную традицию помощи Украине”.

Хабек, который совершил визит на линию разграничения на Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживания взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации.

На заявления политика отреагировали в немецком правительстве. Так, представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что действующее на тот момент правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружения.

25 ноября в МИД заявили, что Украина будет общаться с новым правительством Германии в том числе и о поставках оборонительного оружия нашему государству.