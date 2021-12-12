Новый канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости активизации “нормандского формата”

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости активизации “нормандского формата” для урегулирования конфликта в Украине. Такое заявление Шольц сделал в воскресенье в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Понятно, что Европа должна четко дать понять, что мы этого не примем, что мы не согласны с тем, что там сейчас происходит. Нерушимость границ в Европе — это то, на чем мы подчеркиваем вместе — как Европейский Союз, как Германия, как Поляки. Подрыв территориальной целостности — это то, что мы не принимаем”, — заявил канцлер Германии.

Детали

По его словам, нужно использовать все возможности для деэскалации. “К этому относится и „нормандский формат“, который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом”, — сказал Шольц.

“Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам хотелось бы”, — отметил глава правительства ФРГ.

“Мы этот вопрос вместе будем обсуждать на заседаниях Европейского совета”, — добавил канцлер.

Он напомнил, что Европейский Союз обеспокоен ситуацией у украинских границ.

“Мы четко дали понять, что нарушение границы не обойдется без серьезных последствий”, — заявил Шольц.

“Мы должны использовать эти инструменты как поле для совместного диалога. Жаль, что развитие в этой сфере в последние годы идет не в том направлении, в котором мы хотели бы, но мы должны обеспечить восстановление этого формата в будущем”, — сообщил он.