Стратегия НАТО в отношении России “не работает и не будет” - Резников

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стратегия Североатлантического альянса в отношении России не работает и не будет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

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“Не провоцировать Россию — эта стратегия не работает и не сработает”, — сказал он, отметив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж заблокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

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Министр заявил, что президент США Джо Байден согласился на дальнейшие переговоры с Путиным, чтобы обсудить противодействие России членству Украины в НАТО.

По словам Резникова, “красная линия” Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской “тактики нарезания салями” в отношении альянса.

“По моим ощущениям, США осознали эти угрозы. Они должны сохранить единство альянса”, — добавил он.

Резников возразил, что Украина испытывает давление со стороны США с целью предоставления особого статуса или более глубокой автономии оккупированным территориям Донбасса как способа начать мирные переговоры.