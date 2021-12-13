Германия готова заблокировать "Северный поток-2" в случае новой агрессии РФ против Украины

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В новом правительстве Германии заявили, что готовы заблокировать российский газопровод "Северный поток-2" в случае, если Россия пойдет на дальнейшую эскалацию в отношении Украины. Заявление в эфире телеканала ZDF в воскресенье вечером озвучила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет УНН.

Детали

По словам Бербок, спорный трубопровод “Северный поток-2” в Балтийском море сейчас не может быть одобрен. Стороны в коалиционном соглашении согласились, что европейские энергетические правила применяются к энергетическим проектам — “и это означает, что при нынешних условиях этот трубопровод не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям европейского энергетического права и вопрос безопасности все равно не решены”, — сказала Бербок.

Кроме того, Соединенные Штаты и предыдущее федеральное правительство также обсуждали, “что этот трубопровод больше не сможет быть подключен к сети в случае дальнейшей эскалации”, — сказала Бербок. Она имела в виду напряженную ситуацию на границе между Россией и Украиной.

Дополнение

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил о последствиях для газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения российских войск на территорию Украины.

Строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 км (2468 км по двум нитям) завершено, и он технически готов к перекачке российского газа в Европу, однако газ ним пока не идет. Недавно Федеральное сетевое агентство Германии приостановило необходимую процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Между тем резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.