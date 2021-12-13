Мы находимся в режиме сдерживания: Боррель о планах переговоров министров ЕС по Украине

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Встреча совета министров внутренних дел ЕС станет продолжением вчерашних переговоров “Групы семи” касательно поддержки Украины. Об этом журналистам перед началом встречи заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент УНН.

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“Это будет продолжение G7. Вчера была встреча G7. Была достигнута сильная договоренность о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня мы будем обсуждать это с министрами. Мы находимся в режиме сдерживания, чтобы кризис не начался”, — заявил Боррель.

“Но в любом случае мы пошлем четкий сигнал, что любая агрессия против Украины будет дорого стоить России, если это произойдет. Но сейчас мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло”, — добавил он.

Детали

Также Боррель заявил, что сегодня министры обсудят ситуацию в Афганистане и Беларуси.

На вопрос журналистов касательно возможных санкций против РФ от отметил, что конкретных решений министры сегодня принимать не станут.

“Мы не собираемся сегодня принимать какое-либо конкретное решение по санкциям. Мы начинаем вместе с США и Великобританией координировать, какие это могут быть санкции, когда и как. Но не ожидайте, что сегодня решение будет”, — добавил топ-дипломат ЕС.

Что было ранее

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят наращивание и передвижения войск и техники на границе с Украиной.