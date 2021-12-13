Решения Бухарестского саммита НАТО не могут быть поставлены под сомнение - глава МИД Румынии

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Решения Бухарестского саммита, на котором было принято решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, не могут быть поставлены под сомнение. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску перед началом Совета министров ЕС на уровне глав МИД, передает корреспондент УНН.

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“Я не думаю, что какое-либо решение Бухарестского саммита может быть поставлено под сомнение”, — сказал он.

Детали

По словам министра, в текущей повестке дня Совета министров главными темами, вызывающими озабоченность Румынии, являются Украина и Беларусь.

В частности он заявил, что с другими коллегами-министрами повторит обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее, и в Черном море.

“Я считаю очень важным, что сегодня мы вместе с министрами обсуждаем, как реагировать на эту ситуацию, если произойдет эскалация ситуации в сфере безопасности со стороны России. Я думаю, важно, чтобы ЕС оставался единым и передавал сигналы. И я думаю, что должны быть обсуждены все варианты, включая подготовку санкций. Я также отмечу сегодня координацию с нашими партнерами — США, Канадой, Великобританией, НАТО. Я также отмечу и приветствую тот факт, что сегодня мы можем принять санкции против группы „Вагнера“, в том числе в рамках режима, связанного с территориальной целостностью Украины”, — добавил он.

Что было ранее

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят наращивание и передвижения войск и техники на границе с Украиной.