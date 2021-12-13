Глава МИД Литвы заявил, что Россия готовится к войне с Украиной. Призвал ЕС не реагировать на шантаж

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Россия действительно готовится к полномасштабной войне против Украины, а ее условия про НАТО являются шантажом. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис журналистам перед началом Совета министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент УНН.

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“Я думаю, что самой важной темой сегодня будет обсуждение Украины и наращивания военного присутствия на границе. Мы убеждены, что Россия действительно готовится к тотальной войне против Украины, и это беспрецедентное событие, возможно, со времен Второй мировой войны. Мы должны быть очень точны и очень готовы к тому, что грядет, в том числе и в наших посланиях, и это означает, что если это беспрецедентное нападение на страну, которая идет в западном направлении, то это означает, что и ответ западных стран должен быть беспрецедентным”, — сказал он.

Детали

Глава МИД Литвы добавил, что ЕС должен “услышать, о чем просят” союзники в США, и должен показать сильный ответ.

На уточняющий вопрос о том, что подразумевать под “беспрецедентным ответом”, Ландсбергис заявил что речь идет о санкциях, и у ЕС “есть соответствующие инструменты”.

Также у министра попросили прокомментировать заявления российских чиновников о “гарантиях нерасширения” НАТО.

“Я не удивлен, что они это делают. Это называется стратегическим рычагом, они говорят, что „будет война, если...“. Поэтому мы не можем поддаться на этот шантаж Европы”, — сказал Ландсбергис.

Он добавил, что “архитектура безопасности” в случае Украины и Грузии была выбрана их народом, и Евросоюз должен уважать их выбор.

Что было ранее

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят наращивание и передвижения войск и техники на границе с Украиной.