В Раде ждут отчет Шмыгаля о социально-экономической ситуации в Украине

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 17 декабря, будет отвечать на вопросы народных избранников относительно социально-экономической ситуации в Украине во время часа вопросов к правительству. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.

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“Почти единогласно все согласились 17 декабря пригласить Премьер-министра Украины по следующей тематике: информация Премьер-министра о социально-экономической ситуации в Украине и мерах правительства по решению проблемных вопросов”, - сказал Стефанчук.

Что было ранее

На прошлом пленарном заседании во время часа вопросов к правительств уотчитывался министр обороны Украины Алексей Резников. Он в частности заявил, что суммарное количество российских войск, которые могут быть задействованы для эскалации против Украины, оцениваются в 94,3 тыс. человек.

Также, с его слов, наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации России в отношении Украины будет конец января.