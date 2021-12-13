НАБУ потеряло право объявлять фигурантов в международный розыск-адвокат

КИЕВ. 13 декабря. УНН. НАБУ потеряло возможность пользоваться услугами международной уголовной полиции (Интерпол), в частности объявлять фигурантов в международный розыск. Об этом в своем Facebook написал адвокат Александр Дульский, передает УНН.

Информационную систему Интерпол вправе использовать исключительно правоохранительные органы, напоминает Дульский. Однако, НАБУ уже не является таковым, добавляет он.

Адвокат напомнил, что 10 октября 2021 года Рада сменила статус НАБУ с правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти (в составе Кабмина) со специальным статусом.

“Этот закон вступил в силу 10 ноября 2021 года, после чего НАБУ утратило возможность пользоваться услугами Международной уголовной полиции Interpol”, — пишет Дульский.

К слову

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше всего НАБУ украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро, но он так же продолжает занимать свою должность.

Осенью Верховная Рада утвердила закон, которым народные депутаты попытались урегулировать статус НАБУ и привести его в соответствие с Конституцией. Вместо правоохранительного органа НАБУ получило статус органа исполнительной власти со спецстатусом, но и это не предусмотрено Конституцией, гарантом которой является Президент.

В то же время в Верховной Раде жалуются, что НАБУ слишком дорого обходится украинцам при их малоэффективной борьбе с коррупцией. Деятельностью НАБУ в Украине разочарованы и в Европе. Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

При таких масштабах коррупции в Украине НАБУ занимается мелочными делами уровня региональных правоохранительных структур. Например, недавно стало известно, что к 5 годам реального заключения ВАКС приговорил бывшую судью, которая взяла пять тысяч гривен взятки за решение вопроса по административному делу. НАБУ и САП расследовали это уголовное производство аж с 2018 года. В это же время нет никаких заметных результатов НАБУ в борьбе с коррупцией на “Укрзализныце”, где взятки достигают шестизначных размеров.