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Стефанчук позвал на встречу руководителей фракций и групп для подведения итогов

Стефанчук позвал на встречу руководителей фракций и групп для подведения итогов

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил руководителям фракций и групп встретиться, чтобы подвести итоги и обсудить планы на следующий год. Об этом он заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хочу обратиться с предложением к руководителям фракций и групп, если такая возможность есть, и она будет подтверждена, встретиться с руководством ВР”, — сказал очльник ВР.

Детали

Он предложил встретиться в среду в 15:00 часов, чтобы “кратко подвести итоги, спланировать следующий год”.

“Понимаю, после пятницы такая встреча будет затруднена. Поэтому, если можно, в среду в 15 часов с тем чтобы мы могли кратко подвести итоги и спланировали как мы будем двигаться по всем вопрос, организационных, содержательных и т. д. Прошу запланировать”, — отметил Стефанчук.

Добавим

Сегодня на согласительном совете нардепы решили, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 17 декабря, отвечать на вопросы народных избранников о социально-экономической ситуации в Украине во время часа вопросов к правительству.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Руслан Стефанчук

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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