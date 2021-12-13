Замглавы МВД Гогилашвили уволили "по собственному желанию"
Александр Гогилашвили
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили решением Кабинета министров от 13 декабря. Такое распоряжение за подписью Премьер-министра Дениса Шмыгаля появилось на сайте правительства, пишет УНН.
Цитата:
"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию", - говорится в тексте распоряжения № 1639-р от 13 декабря.
Добавим, УНН стало известно о решении правительства уволить Гогилашвили ранее сегодня.
Сам Гогилашвили в Facebook указал, что написал заявление об увольнении.
Дополнение
В сети на выходных появилось видео, на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.
Глава МВД Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Гогилашвили.
Заместитель главы МВД Гогилашвили извинился за "эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.
На скандал отреагировал Президент.
Затем в сети появилось еще одно видео о замминистре.
Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел в 2019 году.