Замглавы МВД Гогилашвили уволили "по собственному желанию"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили решением Кабинета министров от 13 декабря. Такое распоряжение за подписью Премьер-министра Дениса Шмыгаля появилось на сайте правительства, пишет УНН.

Цитата:

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию", - говорится в тексте распоряжения № 1639-р от 13 декабря.

Добавим, УНН стало известно о решении правительства уволить Гогилашвили ранее сегодня.

Сам Гогилашвили в Facebook указал, что написал заявление об увольнении.

Дополнение

В сети на выходных появилось видео, на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.

Глава МВД Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Гогилашвили.

Заместитель главы МВД Гогилашвили извинился за "эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.

На скандал отреагировал Президент.

Затем в сети появилось еще одно видео о замминистре.

Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел в 2019 году.