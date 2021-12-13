Путин манипулирует, заявляя, что Украина не передала зарубежную собственность СССР - МИД

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Утверждение о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза — это манипуляция фактами. Об этом УНН сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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“Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации иностранных активов Советского Союза — манипуляция фактами”, — заявил спикер.

Детали

Он пояснил, что распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов СССР от 1991 года. Согласно договору, доля в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

По словам дипломата, в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое “соглашение о нулевом варианте”, в соответствии с которым РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны, Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

“В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, вести речь о невыполнении каких-то обязательств без надлежащего правового процесса представляется необоснованной”, — подчеркнул Николенко.

Контекст

Президент РФ Владимир Путин в фильме “Россия. Новейшая история” на телеканале “Россия 1” заявил, что Украина якобы не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна была сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.