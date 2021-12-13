Скандал на блокпосту: экс-замглавы МВД Гогилашвили признал свою вину

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили признал свою вину в скандале на блокпосту в Донецкой области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Гогилашвили сообщил, что написал заявление на увольнение.

Цитата:

“Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы сделали за более чем 2 года”, — написал Гогилашвили.

Что было ранее

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили.

Контекст

В сети на выходных появилось видео, на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.

Глава МВД Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Гогилашвили.

Заместитель главы МВД Гогилашвили извинился за "эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.

На скандал отреагировал Президент.

Затем в сети появилось еще одно видео о замминистре.

Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел в 2019 году.