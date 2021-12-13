За год президентский рейтинг топ-кандидатов почти не изменился - опрос

КИЕВ. 13 декабря. УНН. За год президентский рейтинг топ-кандидатов, среди которых действующий глава государства Владимир Зеленский, пятый президент Петр Порошенко и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, статистически значимо не изменился. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 3-11 декабря, пишет УНН.

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“Наибольшую поддержку продолжает иметь В. Зеленский, за которого проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте — П. Порошенко с показателями 14,7% среди всех респондентов и 19,7% среди тех, кто определился с выбором. В тройку лидеров также входит Ю. Тимошенко (соответственно 8,4% и 11,3%)”, — говорится в результате опроса.

Детали

Сообщается, что далее идут Смешко (5,8% и 7,7%), Бойко (4,9% и 6,6%), Мураев (4,8% и 6,5%), Разумков (4,7% и 6,3%), Гройсман (3,8% и 5,1%), Ляшко (3,6% и 4,8%).

“По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-кандидатов, как В. Зеленский, П. Порошенко, Ю. Тимошенко, И. Смешко статистически значимо не изменился. В то же время наиболее существенная динамика прослеживается в случае Ю. Бойко — его рейтинг среди тех, кто определился, снизился с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года”, — отмечается в результате опроса.

Также положительную динамику имеет Олег Ляшко — с 2,9% до 4,8%. В то же время нужно учитывать, что поскольку в декабре 2020 года в списках не было Евгения Мураева, Дмитрия Разумкова и Владимира Гройсмана, динамику их рейтинга оценить за год мы не можем.

Добавим

Опрос КМИС проводился в течение 3-11 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Дополнения

Согласно данным социологического исследования “Рейтинги и антирейтинги политиков”, в конце года самый высокий антирейтинг кандидатов в президенты между собой делят пятый президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский.