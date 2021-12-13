Рейтинг партий: “ЕС” опережает “Слугу народа”

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в первой половине декабря, то наибольшую поддержку получила бы партия “Европейская солидарность”, далее идет “Слуга народа”. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 3-11 декабря, пишет УНН.

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“По состоянию на 3-11 декабря относительно наибольшую поддержку имеют партии „Европейская солидарность“, которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также „Слуга народа“, которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди тех, кто определился с выбором”, — говорится в результате опроса.

Детали

Сообщается, что разница в поддержке этих партий — в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой “делят" первое-второе место.

“Далее идут партии “Батькивщина" (соответственно, 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди тех, кто определился с выбором) и "Оппозиционная платформа — за жизнь!“ (6,2% и 9%). 5% Проходной барьер также формально преодолевают“ Сила и честь“ (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5,1%). Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но приближены к нему “Разумная политика“ (3,3% и 4,8%), “Наши"(3,1% и 4,4%) и "Партия Шария" (2,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку", - отмечается в опросе.

По данным исследования, по сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-партий “Европейская солидарность”, “Слуга народа”, “Батькивщина”, “Сила и честь”, “Украинская стратегия Гройсмана” статистически значительно не изменился.

"В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии “ОПЗЖ", чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий “Голос“ (с 3,5% до 1,7%) и "За майбутнє" (с 3,2% до 1,3%). Формально выросла поддержка только Радикальной партии — с 3,2% до 5,2%. При этом, нужно иметь в виду, что в декабре 2020 года в списках не было партий “Наши“ и "Разумная политика", поэтому для них невозможно оценить динамику за последний год", — говорится в результате опроса.

Добавим

Опрос КМИС проводился в течение 3-11 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Дополнение

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг” провединими 6-8 декабря 2021 года, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, шансы попасть в парламент имели бы восемь политических сил.