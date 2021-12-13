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Верещук встретилась с представителями малого и среднего бизнеса на Луганщине

Верещук встретилась с представителями малого и среднего бизнеса на Луганщине

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук поехала с рабочим визитом в Луганскую область, сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Там она встретилась с представителями малого и среднего бизнеса.

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Цитата

“Презентовали проект Закона № 6403 „О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях“. Потому что, в конце концов, этот закон мы делаем прежде всего для них — малого и среднего бизнеса Луганской и Донецкой области”, — информирует она.

К теме

Ирина Верещук заявила, что Донбассу нужна новая экономическая парадигма.

По ее мнению, закон “О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях” ускорит восстановление экономики региона.

Источник: УНН
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