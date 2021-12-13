Санкции ЕС против боевиков ЧВК “Вагнера” официально опубликовали. Часть из них - из-за деятельности в Украине

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейский союз ввел санкции в отношении боевиков ЧВК "Вагнера” из-за деятельности в Сирии, Ливии, ЦАР и Украине. 13 декабря решение было опубликовано в официальном журнале ЕС, пишет УНН.

Детали

Так, из-за действий в Украине ЕС ввел санкции против троих:

— Дмитрия Уткина;

— Дениса Харитонова;

— Сергея Щербакова.

Уткин является основателем и командиром группы “Вагнера”. По данным, указанным в журнале ЕС, он является “ответственным за координацию и планирование операций по развертыванию наемников группы "Вагнера“ в Украине”.

“Занимая командную должность в группе Вагнера, он лично присутствовал на поле боя в Украине, координируя и планируя действия членов группы Вагнера”.

Харитонов также, как указано, является наемником и “заместителем регионального руководителя Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса”. Воевал на стороне боевиков на временно окупированной части Донбасса, а также “признался, что лично сбил украинский вертолет и два самолета Су-25, находясь на Донбассе”.

Щербаков, по данным ЕС, наемник ЧВК “Вагнера” и внештатный агент ГРУ. Он, как указано, также воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков в составе сепаратистского батальона “Степь”, который сбил на Донбассе украинский вертолет и два самолета Су-25.

Добавим, что за свои “дела” в Сирии, Ливии и ЦАР под санкции попало еще несколько боевиков. В целом в списке 8 лиц, а также три компании: “Велада”, “Меркурий” и “Евро Полис”.

Контекст

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против российских наемников ЧВК “Вагнера”.

О частной военной компании из России впервые услышали, когда “вагнеровцев” заметили на востоке Украины в 2014-м. Впоследствии появились сообщения об их присутствии в Сирии, Ливии, ЦАР и др.

Кремль последовательно отрицает какую-либо связь с ЧВК “Вагнера”.