Заблокированный ВСП: куда жаловаться на судей - мнения нардепов

КИЕВ. 13 декабря. УНН. После публичного конфликта между Национальным антикоррупционным бюро и Высшим советом правосудия (ВСП) работа последнего остается заблокированной по сей день, что лишает возможности участников судебных процессов подавать жалобы на судей. Что делать в ситуации, когда украинцы фактически лишены права на справедливый суд, УНН выяснял у народных депутатов.

Детали

На сайте ВСП до сих пор висит объявление о том, что с 5 августа в Украине не осуществляется рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей и прокуроров в связи с тем, что по новым правилам такие жалобы должны рассматриваться дисциплинарными инспекторами, которых нет.

Это означает, что с какими бы нарушениями не проходили судебные процессы в Украине, быстрой реакции на это не будет.

“Полгода назад ввели новые изменения в закон, согласно которым ввели новых участников — помощников, с иностранными партнерами за рубежом. Сказали, что механизм запустится, а он не запускается и не помогает. Они принимают жалобы, просто их не рассматривают”, — комментирует народный депутат Григорий Мамка.

Он считает, что в таком случае нужно обращаться в Госбюро расследований с жалобой на бездеятельность ВСП и начинать уголовное производство.

Украинцы не могут пожаловаться на судей как традиционной судебной системы, так и судей Высшего антикоррупционного суда, жалобы на которых, по данным ВСП, поступают так же часто, как и на остальных.

“В Высший совет правосудия в течение 2020 года поступило 152 дисциплинарных жалоб на действия судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, из них: 48 жалоб оставлено без рассмотрения и возвращено жалобщикам членами Высшего совета правосудия; 2 жалобы оставлены без рассмотрения и возвращены жалобщикам Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия; по результатам рассмотрения 52 жалоб принято решение об отказе в открытии дисциплинарного дела;

по результатам рассмотрения 9 жалоб принято 4 определения об открытии дисциплинарных дел. По результатам рассмотрения дисциплинарных дел (открытых по 3 жалобам) принято 2 решения о привлечении 2 судей к дисциплинарной ответственности и применено к ним дисциплинарное взыскание в виде предупреждения и 1 решение об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и прекращении дисциплинар. не рассмотрены); 41 жалоба находится на предварительном изучении и проверке у членов Высшего совета правосудия”, — сообщали в ВСП.

В Раде, тем временем, сетуют и на другие антикоррупционные органы. Мамка считает, что уже второй раз Артему Сытнику позволяют незаконно возглавлять НАБУ. Сначала в неконституционный способ его назначил Президент Петр Порошенко, чем вышел за пределы своих полномочий и спровоцировал в итоге противостояние Конституционного суда и антикоррупционного движения. Второй раз Сытника автоматически переназначили когда поменяли статус НАБУ осенью этого года на орган исполнительной власти, хотя в этом случае должен был быть конкурс, считает политик.

“Сытника переназначили руководителем НАБУ, это невозможно так. Необходимо было провести конкурс на нового руководителя и назначить”, — отметил он.

Его коллега Максим Бужанский в свою очередь добавляет, что антикоррупционные органы в Украине имеют безграничную власть и зависят от “западных партнеров”, которые в свою очередь не должны были вмешиваться во внутренние дела Украины. При этом эффективность антикоррупционеров остается сомнительной.

“НАБУ сформировано под патронатом наших западных партнёров, в полном соответствии с их требованиями, абсолютно независимая власть. Парламент на него не влияет, никто не влияет. Поэтому мне было бы странно услышать, что после всех этих нюансов оно вдруг оказалось эффективным”, — резюмировал он.

К слову

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше всего украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро, но он так же продолжает занимать свою должность.

Осенью Верховная Рада приняла закон, которым народные депутаты попытались урегулировать статус НАБУ и привести его в соответствие с Конституцией. Вместо правоохранительного органа НАБУ получило статус органа исполнительной власти со спецстатусом, но и это не предусмотрено Конституцией, гарантом которой является Президент.

В то же время в Верховной Раде жалуются, что НАБУ слишком дорого обходится украинцам при их малоэффективной борьбе с коррупцией. Деятельностью НАБУ в Украине разочарованы и в Европе. Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

При таких масштабах коррупции в Украине НАБУ занимается мелочными делами уровня региональных правоохранительных структур. Например, недавно стало известно, что к 5 годам реального заключения ВАКС приговорил бывшую судью, которая взяла пять тысяч гривен взятки за решение вопроса по административному делу. НАБУ и САП расследовали это уголовное производство аж с 2018 года. В это же время нет никаких заметных результатов НАБУ в борьбе с коррупцией на “Укрзализныце”, где взятки достигают шестизначных размеров.