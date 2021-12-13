Новости: Политика
13 декабря 2021, 17:12 • Ирина Макаренко • 23280
Верещук вручила переселенцам ключи от квартир в Новоайдаре
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Девять семей из числа внутренне перемещенных лиц получили собственное жилье в Новоайдаре. Об этом в своем Facebook написала вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.
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“Сегодня еще девять семей получили квартиры в пгт Новоайдар. Это результат слаженной работы центральной и местной власти с нашими международными партнерами”, — написала она.
Также Верещук поблагодарила главу Луганской ОГА Сергея Гайдая и его команду, а также Правительство Германии за поддержку проекта по строительству жилья для внутренне перемещенных лиц.
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Ранее семнадцать семей из числа внутренне перемещенных лиц получили собственное жилье в Краматорске.
Источник: УНН
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