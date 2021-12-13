Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,88 -0,1395  EUR: 30,33 -0,1249 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Сбитие самолета МАУ: у Венедиктовой говорят, Иран ответил на четыре запроса частично, пятый - проигнорировал
Сбитие самолета МАУ: у Венедиктовой говорят, Иран ответил на четыре запроса частично, пятый - проигнорировал
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23280

Верещук вручила переселенцам ключи от квартир в Новоайдаре

Верещук вручила переселенцам ключи от квартир в Новоайдаре

фотогалерея

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Девять семей из числа внутренне перемещенных лиц получили собственное жилье в Новоайдаре. Об этом в своем Facebook написала вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Сегодня еще девять семей получили квартиры в пгт Новоайдар. Это результат слаженной работы центральной и местной власти с нашими международными партнерами”, — написала она.

Также Верещук поблагодарила главу Луганской ОГА Сергея Гайдая и его команду, а также Правительство Германии за поддержку проекта по строительству жилья для внутренне перемещенных лиц.

К теме

Ранее семнадцать семей из числа внутренне перемещенных лиц получили собственное жилье в Краматорске.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.