Cанкции ЕС против ЧВК "Вагнер" основаны на признаниях боевиков во время украинской спецоперации – расследователь Bellingcat

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Новые санкции ЕС против ЧВК “Вагнер” основываются среди прочего на признаниях, сделанных боевиками украинским спецслужбам в рамках спецоперации по захвату “вагнеровцев” в Беларуси. Об этом в Twitter написал расследователь Bellingcat Христо Грозев, пишет УНН.

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“Недавно введенные санкции ЕС против ЧВК „Вагнер“ основываются, в частности, на признаниях, сделанных наемниками „Вагнера“ во время фальшивых звонков рекрутера „Сергея Петровича“, гения пранков украинской военной разведки”, — написал Грозев.

Детали

Так, расследователь опубликовал российскую медаль “за заслуги перед отечеством” Дениса Харитонова, а также скрин из журнала ЕС касательно санкций, где указано, что Харитонов получил соответствующую награду и “признал, что он лично сбил украинский вертолет и два самолета Су-25, находясь на Донбассе”.

Добавим

Упомянутый Грозевым “Сергей Петрович” вызвался играть роль фейкового рекрутера и “куратора” проекта по найму боевиков ЧВК якобы со стороны российских спецслужб. Он хорошо ориентировался в конфликте на Донбассе, а также в жаргоне и культурном контексте российских наемников.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных, как сообщалось, воевали на Донбассе на стороне “ДНР” и “ЛНР”, а половина — были бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы”. Были опубликованы записи разговоров “предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси. СБУ ранее опровергала свое участие в спецоперации.

В прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский признал факт проведения спецоперации, отметив, что ему “стыдно” за нее.