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Дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия: Джонсон обсудил с Путиным Украину

Дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия: Джонсон обсудил с Путиным Украину

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил обеспокоенность по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной. Об этом говорится на сайте британского правительства, передает УНН.

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“Премьер-министр сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил глубокое беспокойство Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений”, — говорится в сообщении.

Детали

Также Джонсон подчеркнул приверженность Великобритании к территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.

Он также признал важность диалога по международной и региональной безопасности, и они согласились, что абсолютно необходимо, чтобы все стороны уважали условия Минского протокола.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

Напомним

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят наращивания и передвижения войск и техники на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания
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