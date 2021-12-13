Затронули тему Донбасса и "Северного потока-2": Кулеба по телефону пообщался с новой главой МИД Германии

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в первом телефонном разговоре с вновь назначенным федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил “Северный поток-2” и Донбасс и заявил, что Украина активно выступает за действенную работу Нормандского формата как важного площадки для переговоров. Об этом сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

В частности, Кулеба рассказал об актуальной ситуации безопасности вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, подтвердил преданность нашего государства политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

“Высоко ценим, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира в нашей стране. Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Убеждены, что полное воплощение принципа “изначально безопасность” позволит достичь дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей", — заявил Кулеба.

Министр также отметил, что Украина активно выступает за действенную работу Нормандского формата как важной площадки для переговоров. Кулеба поблагодарил Германию, которая вместе с Францией прилагает усилия для возвращения России за стол переговоров.

Бербок заверила в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, готовности к совместной работе ради сдвига с места переговоров в Нормандском формате.

В отношении “Северного потока-2 " министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство. Министры также обсудили шаги для укрепления энергетической безопасности Украины и Европы.

“Главы МИД Украины и Германии договорились открыть новую страницу в двусторонних отношениях, в частности, активизировать сотрудничество в сферах развития альтернативных источников энергии, производстве и транспортировке водорода, увеличении объемов торговли и инвестиций. Министр также выразил заинтересованность в перезагрузке равноправного диалога Украины и Германии по историческим вопросам”, — отметили в МИД.

Ранее

Ранее Кулеба заявил, что сейчас Украина не видит существенных изменений в поведении России после переговоров президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Напомним

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.