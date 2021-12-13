ЕС выделит 30 миллионов евро для поддержки гражданского общества в Беларуси

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейский Союз выделит дополнительные 30 миллионов евро для поддержки гражданского общества в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.

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"ЕС стоит рядом с народом Белоруссии в их борьбе за свободу и демократию. Мы увеличим нашу поддержку с дополнительными 30 миллионами евро, которые предназначены для молодежи, независимых медиа, для поддержки малых и средних предприятий в изгнании и помощи деятелям культуры, против которых режим Лукашенко продолжает применять репрессии. Движение за свободу народа Беларуси вдохновляет нас всех", - сообщила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляєн.

Детали

Целью увеличенного финансирования со стороны ЕС является укрепление устойчивости и потенциала белорусского общества, которое страдает от политического кризиса, и продвижения демократических изменений в Беларуси с определенными ключевыми приоритетами.

Среди таких приоритетов, в частности, оказание поддержки независимым медиа Беларуси, которые подвергаются системным притеснениям и репрессиям со стороны режима Лукашенко.

Деньги будут направлены на техническую помощь и тренировку журналистов, а также создание координационной донорской структуры, которая сможет доносить такую помощь до тех, кто в ней нуждается.

Вторым направлением является продолжение контактов между людьми в ЕС и Беларуси. В первую очередь, это касается обменов среди молодежи, ученых и профессионалов, развитие академической мобильности для студентов и преподавательского состава, поддержка программ Европейского гуманитарного университета и тому подобное.

Также помощь предназначена для предоставления грантов на осуществление инициатив в сфере культуры и искусства, поддержка людей творческих профессий как в Беларуси, так и за ее пределами.

Добавим

После объявленного сегодня решения общий объем помощи ЕС для гражданского общества Беларуси с августа 2020 года составил почти 65 миллионов евро.