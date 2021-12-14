В Офисе Президента рассчитывают на прибытие в Украину шести кораблей с углем до конца года

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Офисе Президента рассчитывают на прибытие в Украину около 6 кораблей с углем до конца 2021 года, позже ожидается прибытие 6-10 кораблей ежемесячно. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

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“На сегодняшний день 2 корабля уже находятся под разгрузкой в портах, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря”, — сказал Шурма, добавив, что до конца года запасы угля достигнут 800 тыс. тонн.

Детали

Шурма отметил, что в Украине достаточная добыча угля для обеспечения нужного количества топлива на складах тепловой генерации — до 1,3 млн тонн в месяц. Кроме этого, есть стабильный импорт из Польши в объемах 100-120 тыс. тонн в месяц.

“Для того, чтобы обновлять эти склады, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей”, — сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Также он отметил, что уголь импортируют холдинг ДТЭК и ПАО “Центрэнерго”.

Дополнение

Раньше премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что семь кораблей с углем должны прибыть в Украину до конца этого месяца или в начале следующего.

Ранее появилась информация, что в Украине на складах — на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо: всего есть 447,9 тыс. тонн угля. И что 62 энергоблока на ТЭС — не работают вообще. 25 из них — за отсутствия топлива. На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков, 4 энергоблока — на ремонте.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.