Саакашвили назначили тренера, чтобы он больше двигался

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Экспрезиденту Грузии Михаилу Саакашвили, который проходит курс реабилитации в условиях заключения, разрешили перейти на обычный режим питания и назначили ему тренера, чтобы он больше двигался. Об этом журналистам сообщила эндокринолог, член государственного консилиума врачей Гиоргадзе Елена, информирует УНН со ссылкой на Грузия Online.

Детали

Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Саакашвили посетил 13 декабря для плановой проверки. Медики признали лабораторные показатели политика удовлетворительными.

По их словам, на данный момент никаких опасных для жизни осложнений у Саакашвили не наблюдается: он не имеет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня перейдет на нормальное смешанное питание.

Однако, по словам Гиоргадзе, Саакашвили слаб, потому что очень мало двигается.

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“Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается. Сегодня вечером он не согласился с большей физической активностью. Но мы получили его подтверждение, что он будет более активным вместе с методистом и будет выполнять задания, которые разработает для него врач-специалист”, — пояснила гематолог, член консилиума Нино Шарашенидзе.

Напомним

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.