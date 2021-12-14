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В Украину едут президенты Польши и Литвы

В Украину едут президенты Польши и Литвы

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украину для встречи в формате Люблинского треугольника приедут президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Об этом в своем Twitter написал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

“Буду рад привествовать через несколько дней в Украине президентов Польши Анджея Дуду и Литвы Гитанаса Науседу. Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника. Ценю это проявление солидарности и поддержки! Совместно углубляем стратегическое партнерство Украины, Польши и Литвы”, — написал он.

Добавим

Еще в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует провести саммит “Люблинского треугольника” на уровне глав государств.

Справка

“Люблинский треугольник” — трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, создан министрами иностранных дел этих стран в июле 2020 года. Платформа служит для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества трех стран-участниц.

Первое заседание “Люблинского треугольника” министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели 29 января в онлайн-формате.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Литва
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