В Европарламенте проведут дебаты о ситуации на границе Украины

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европарламент сегодня, 14 декабря, проведет дебаты о ситуации на границе Украины и России. Об этом в Twitter сообщил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, пишет УНН.

Цитата:

“Поздравляем решение Европарламента о проведении дебатов 14.12 о ситуации на украинской границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки”, —написал Ченцов.

Детали

По словам посла, только консолидированная международная позиция может остановить агрессора, а Россия должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии.

Голосование по этому вопросу назначено на 16 декабря, сообщается на сайте ЕП.

Напомним

Ранее Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуацию по наращиванию российских войск у границы Украины обсудят на заседании Европейского совета в четверг, 16 декабря.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.