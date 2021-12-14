Верещук: следующий год будет годом строительства и реконструкции жилья для внутренне перемещенных лиц

КИЕВ. 14 декабря. УНН. 2022 год станет годом строительства и реконструкции жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.

Она уточнила, что такую задачу перед чиновниками поставил президент Владимир Зеленский.

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“Министерство по делам ветеранов получило 5,5 млрд гривен, чтобы построить, реконструировать и в такой способ купить жилье для ВПО из числа АТОвцев. Зато мы вместе с Министерством экономики и первым вице-премьером Юлией Свириденко уже наработали дорожную карту как мы будем помогать внутренне перемещенным лицам. То есть, каждый из нас будет иметь свои направления”, — уточнила она.

“Знаю, что ВПЛ проживают и в Харькове, и в Днепре, но Донецкая и Луганская области требуют особого и пристального внимания”, — подчеркнула министр.

Добавим

Ирина Верещук вручила девяти семьям из числа внутренне перемещенных лиц из Новоайдара ключи от новых квартир.