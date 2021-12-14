Bild: Меркель лично блокировала поставку вооружения в Украину через НАТО

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО. Посол Андрей Мельник призвал новое правительство страны переосмыслить такой подход. Соответствующую информацию опубликовала немецкая газета Bild, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, с мая текущего года Германия мешает другим членам НАТО продавать оружие Украине. Таким образом, под руководством Меркель Берлин блокировал продажи 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США, и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

При этом, еще в начале 2021 года Украина оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA). Но в мае Германия и Нидерланды выступили против продажи и заблокировали его. Сообщается, что Нидерланды выступили в поддержку Германии по просьбе Берлина, поскольку правительство не имело желания быть единственной страной, выступившей против продажи.

Источник Bild сообщает, что каждое решение о о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях.

Еще в августе 2021 года, Президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель прекратить блокаду поставки оружия, однако канцлер отметила, что это исключено.

За несколько дней до окончания своего пребывания на посту немецкого канцлера, Меркель начала частично отказываться от вето из-за обострения ситуации на российско-украинской границе.

Сообщается, что в декабре этого года Киев получит первую партию протидронного оружия EDM4S-RU.

Добавим

Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил о блокировке Германией поставок оружия Киеву по линии НАТО и заявил, что Украина будет стремиться приобретать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Резников сообщил Financial Times, что “Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противотанковых винтовок и противоснайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам”. Однако, как указано, Германия с тех пор смягчила позицию по первому пункту, посчитав это оружие несмертоносным.