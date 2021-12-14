Венецианская комиссия поддержала решение КСУ относительно принятия присяги двух новоназначенных судей

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда Украины относительно принятия присяги двух новоназначенных судей суда. Об этом указано в отчете от 13 декабря 2021 года относительно итогов 129-го пленарного заседания Венецианской Комиссии, которое состоялось 10-11 декабря текущего года, передает УНН.

Детали

Венецианская комиссия “приветствовала решение Конституционного Суда Украины о присяге у двух новоназначенных судей Суда”.

Отмечается, что КСУ 30 ноября во время заседания принял Постановление по вопросу принесения присяги судьями Конституционного Суда Украины, назначенными указами Президента Украины от 26 ноября № 596/2021, № 597/2021.

“Конституционный Суд Украины поручил Председателю Конституционного Суда или судье Конституционного Суда Украины, который исполняет его обязанности, созывать специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины для принятия присяги судьями Конституционного Суда Украины, что их назначил Президент Украины указами от 26 ноября 2021 года № 596/2021, № 597/2021, после прекращения полномочий или увольнения с должности по основаниям, определенным в статье 1491 Конституции Украины, судей Конституционного Суда Украины, что их назначил Президент Украины за период 2013-2018 годов”, — говорится в постановлении.

Дополнение

Ранее конституционный Суд Украины отсрочил приведения к присяге Оксаны Грищук и Александра Петришина, которых Президент Владимир Зеленский на днях своими указами назначил судьями КСУ.