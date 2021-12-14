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Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: приняли закон

Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: приняли закон

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада приняла изменения в закон "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины на Донбасе (№ 5630), пишет УНН.

За проголосовали 285 народных депутатов.

Детали

Целью закона является реализация указа Президента Украины от 13 августа 2019 года № 594/2019 "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения".

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта № 5630 является упрощение порядка приобретения гражданства Украины для следующих лиц:

  • гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения;
  • иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции;
  • лицами, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Ранее

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что ведомство готово выдавать ID-карту гражданина Украины иностранцам, которые воюют за независимость Украины на Донбассе, как только будут приняты соответствующие законодательные изменения.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, Донбасс, Украина, иностранцы, гражданство, ООС
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