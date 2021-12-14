Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,88 -0,1395  EUR: 30,33 -0,1249 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фиксация нарушений ПДД на смартфон за процент от штрафа: законопроект могут рассмотреть в Раде в начале следующего года
Фиксация нарушений ПДД на смартфон за процент от штрафа: законопроект могут рассмотреть в Раде в начале следующего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
28035

Рада разблокировала подписание “ресурсного” закона

Рада разблокировала подписание “ресурсного” закона

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада отклонила все проекты постановлений, которые предлагали отменить решение парламента от 30 ноября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (№ 5600), который еще называют "ресурсным", сообщает УНН.

Детали

Всего было отклонено 24 проекта постановлений, из них 14 проектов были отклонены на прошлой пленарной неделе, а еще 10 - на сегодняшнем заседании.

Все постановления были поданы нардепами от фракций “Батькивщина” и “Европейская Солидарность”. Они аргументировали представление проектов постановлений тем, что закон был принят с грубыми нарушениями, рассмотрение поправок к нему осуществлялся с нарушением Регламента ВР и в целом нардепы фактически проголосовали за неизвестный им законопроект.

Непринятие этих проектов постановлений разблокирует возможность подписания законопроекта 5600 сначала председателем ВР, а затем и Президентом Украины.

Напомним

Верховная Рада 30 ноября приняла закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (№ 5600).

Авторы считают, что документ совершенствует ряд положений Налогового кодекса, касающихся вопросов налогового администрирования налога на прибыль предприятий, НДФЛ, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений закона будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в год.

Представители оппозиции считают, что документ направлен на латание дыр в бюджете за счет сбора дополнительных налогов с населения.

Источник: УНН
Теги: ВР, налоги
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.