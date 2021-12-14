Рада разблокировала подписание “ресурсного” закона

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада отклонила все проекты постановлений, которые предлагали отменить решение парламента от 30 ноября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (№ 5600), который еще называют "ресурсным", сообщает УНН.

Детали

Всего было отклонено 24 проекта постановлений, из них 14 проектов были отклонены на прошлой пленарной неделе, а еще 10 - на сегодняшнем заседании.

Все постановления были поданы нардепами от фракций “Батькивщина” и “Европейская Солидарность”. Они аргументировали представление проектов постановлений тем, что закон был принят с грубыми нарушениями, рассмотрение поправок к нему осуществлялся с нарушением Регламента ВР и в целом нардепы фактически проголосовали за неизвестный им законопроект.

Непринятие этих проектов постановлений разблокирует возможность подписания законопроекта 5600 сначала председателем ВР, а затем и Президентом Украины.

Напомним

Верховная Рада 30 ноября приняла закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (№ 5600).

Авторы считают, что документ совершенствует ряд положений Налогового кодекса, касающихся вопросов налогового администрирования налога на прибыль предприятий, НДФЛ, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений закона будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в год.

Представители оппозиции считают, что документ направлен на латание дыр в бюджете за счет сбора дополнительных налогов с населения.