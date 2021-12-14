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Восстановить доверие и справедливость: Верещук назвала ключевые задачи новосозданного Национального центра развития мира

Восстановить доверие и справедливость: Верещук назвала ключевые задачи новосозданного Национального центра развития мира

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук обозначила основные задачи национального Центра развития мира, передает УНН.

По ее словам, Центр призван вернуть доверие и восстановить справедливость.

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“Говоря о справедливости, мы имеем в виду, что РФ должна заплатить юридически, политически и финансово за все то, что она сделала с украинской территорией и с украинскими людьми. Говоря о доверии мы хотим сделать Центр своеобразной диалоговой площадкой, где будут собираться люди, которые будут обсуждать вопрос восстановления мира”, — уточнила Верещук.

Украинцам катастрофически не хватает диалога внутри страны, продолжила министр.

“Не хватает диалога с людьми, которые пострадали от российской агрессии. Однако, наш Центр призван наладить такой диалог.

Наш девиз: через диалог к доверию и миру”, — добавила она.

Источник: УНН
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