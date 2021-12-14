Странно слышать требования РФ по нерасширению НАТО после нарушений ею собственных обещаний - Зеленский

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Странно слышать требования от Российской Федерации о гарантиях по превентивному отказу Киева от членства в НАТО после нарушений ею собственных предоставленных обещаний. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica, которое опубликовано на сайте Офиса Президента, заявил Глава государства Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата:

“Странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной”, - заявил Зеленский, слова которого цитируют в ОП.

Детали

Он напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала, которая была третьей по мощности в мире, получив в ответ от России заверения уважать украинские границы и безопасность.

“Все это было выброшено на помойку”, - добавил Зеленский.

Контекст

На российско-украинской границе в последнее время наблюдается стягивание российских войск и техники, что обеспокоило украинскую власть и западных партнеров. Запад боится вторжения России на территорию Украины.

Причиной этого является требование Путина, а именно гарантии от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.