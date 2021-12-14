Организация прямых переговоров между Зеленским и Путиным не находится в активной стадии - Кулеба

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Организация прямых переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным не находится в активной стадии. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

Так, у Кулебы спросили, ведутся ли переговоры с российской стороной по организации прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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"Эти переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - ответил министр.

Он не стал раскрывать деталей переговоров.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Во время пресс-конференции, которая состоялась 20 мая, Владимир Зеленский сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов двух стран начался.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

А в сентябре в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

В октябре в Кремле указали, что офисы президентов России и Украины "не пришли к согласию" относительно повестки дня встречи Путина и Зеленского.