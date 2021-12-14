Зеленский заявил, что не все европейские страны готовы к развитию конфликта с РФ: в некоторых столицах побеждает страх

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Украина готова к любым сценариям развития конфликта с Россией, однако этого нельзя сказать о всех европейских странах. Интервью главы государства опубликовано на сайте Офиса Президента, передает УНН.

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“... Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, которые являются исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх”, — заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что войска, собранные вблизи украинской границы, используются для шантажа прежде всего против западных государств.

“... Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах. Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах”, — подчеркнул Зеленский.

Добавим

Украинский Президент, комментируя требования России относительно превентивного отказа Киева от членства в НАТО, заявил, что странно слышать требования от Российской Федерации о гарантиях после нарушений ею собственных предоставленных обещаний.