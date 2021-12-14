"Путин проверяет Запад": Кулеба считает, что дипломатии на словах без конкретных действий мало
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Дипломатия сможет предотвратить следующей волны российской агрессии против Украины, если она будет основываться не только на словах, но и на делах. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.
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“Я уверен, что дипломатия сможет предотвратить следующую волну российской агрессии против Украины, если эта дипломатия будет основываться не только на словах, но и на делах. Поступки, последствия которых Россия понимает и учитывает в своих расчетах. Если дипломатия ограничится лишь словами, она потерпит неудачу. Это понятно, и Путин это понимает. Он проверяет Запад и как далеко он может зайти в сдерживании России”, — сказал министр.
Детали
На вопрос о привлечении американских военных он добавил, что верит в мощную украинскую армию.
В то же время, по словам Кулебы, США и другие партнеры могут “помочь украинским военным в этой войне”, усилив способности Украины, предоставив оборонительное оружие и технику.
Дополнение
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.
Также Байден 11 декабря заявил, что вопрос о вводе американских войск в Украину никогда не стоял на повестке дня. Однако, если Путин пойдет на Украину, США сочтут необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг НАТО, в частности, в страны "Бухарестской девятки".
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