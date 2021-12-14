В МИД анонсировали визит Эрдогана в Украину

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Реджепом Тайип Эрдоган в начале 2022 года посетит Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время мероприятия “Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности” 14 декабря в Киеве, передает корреспондент УНН.

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“В начале года президент Турции Эрдоган посетит Украину для проведения Стратегического совета высокого уровня. Это станет следующим шагом для развития наших отношений”, — сказал министр.

Детали

По словам министра, украинско-турецкие отношения являются критически важными и для безопасности Черноморского региона, и для укрепления обороноспособности Украины, и для вопроса борьбы за украинский Крым.

Ранее стало известно, что Эрдоган будет председательствовать на заседании Стратегического совета вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.



Что было раньше

Как писал УНН, Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова оказать максимальную поддержку для уменьшения напряжения между Украиной и Россией и выступить посредником в любом формате при условии согласия обеих сторон.



Заявления турецкого лидера прозвучали на фоне российского наращивания вблизи украинских границ.