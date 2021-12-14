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Принят закон о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2022 году

Принят закон о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2022 году

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Принят Закон об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях (№ 6359), сообщает УНН.

Закон позволит провести целый ряд международных военных учений в Украине, в частности “Объединенные Усилия”, “Репид Трайдент”, “Си Бриз”, “Казак Мейс”, “Светлая Лавина” и другие.

Закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства, повышает эффективность реализации национальных программ по развитию собственных вооруженных сил, а также предоставляет возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других государств.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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