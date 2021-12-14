Правительство предлагает разрешить принудительное изъятие земельных участков для строительства дорог

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине предлагают разрешить принудительное возмездное изъятие земельных участков у их владельцев в случае возникновения общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительственный законопроект, опубликованный на сайте ВР.

Детали

Отметим, что законопроект зарегистрирован под номером 6422. Его инициатором является Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В тексте законопроекта говорится о том, что решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и исключительно с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других форм осуществления государственно-частного партнерства, принимают органы исполнительной власти или местного самоуправления.

Если с собственником земельного участка и недвижимости, находящейся на нем, в течение одного месяца согласие не достигнуто, ведомство обращается в административный суд с иском о возмездном принудительном отчуждении указанных объектов.

Также, в законопроекте уточнили, что суд будет принимать решение относительно соответствующих споров по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел не взимается.

"Судом апелляционной инстанции по делам о принудительном отчуждении земельного участка по мотивам общественной необходимости является Верховный Суд. Судебные решения Верховного Суда вступают в законную силу с момента провозглашения и не могут быть обжалованы", - говорится в законопроекте.

"Принятие законопроекта обеспечит ускорение развития сети автомобильных дорог и улучшения иx транспортно-эксплуатационного состояния, способствовать социально-экономическому развитию страны, повышению конкурентоспособности сети автомобильных дорог для увеличения объема транзитных перевозок и туристических поездок, а также улучшит социально-экономические показатели, связанные с повышением уровня содержания, удобства и безопасности движения", - говорится в тексте законопроекта.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский со своей программой "Большое стротельство" приписал себе большие объемы ремонта дорог. В одном из интервью в конце прошлого года он отмечал, что "уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом (2020 - ред.) году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме". Однако, такие же заявления звучали и при предыдущей власти, и цифры за год называлась почти такие же.

В то же время много критики звучало о выделении средств на строительство дорог из “ковидного фонда”. Для сравнения, на конец 2020 года из него на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения было направлено 24,9 млрд грн, тогда как на здравоохранение — 14,7 млрд грн. В частности, бывший советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский заявлял, что средства из коронавирусного фонда, которые выделили на строительство дорог, присвоил так называемый “картель”.