Адвокаты Тарпана пытались избавиться от прокуроров, которые доподлинно знают дело - суд

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Согласно Единому Государственному реестру судебных решений, защитники одиозного беглого бизнесмена Руслана Тарпана заявляли об отводе прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко, однако суд им в этом желании отказал, сообщает УНН.

Судебное заседание по этому поводу состоялось через два дня после выпуска дискредитационных материалов в ряде СМИ в отношении вышеупомянутых прокуроров.

Детали

Адвокаты подозреваемого в хищении средств на “Глубоководном выпуске” Руслана Тарпана — Иваненко Т. М. и Колесник С. А. — заявли об отводе прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко, мотивируя свое заявление тем, что они якобы “лично заинтересованы в результатах уголовного производства”.

В свою очередь, прокуроры Тилик и Чечитко подчеркнули, что они последовательно и логично предоставляют суду письменные доказательства в уголовном производстве против Тарпана, обращая внимание суда и стороны защиты на конкретные факты и обстоятельства “с целью предоставления им надлежащей и всесторонней оценки”.

Цитата

“Даже в своем заявлении об отводе прокуроров, защитниками не приведено ни одного конкретного, обоснованного примера или факта создания искусственных доказательств, фальсификации материалов дела, незаконного привлечения лиц, в том числе подозреваемого ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан, — ред.) к уголовной ответственности, незаконного объявления последнего в розыск, поскольку прокурорами, следователями безальтернативно соблюдены как нормы материального, так и процессуального права”, — говорится в постановлении.

Решение суда

Следственный судья постановил в удовлетворении заявлений адвокатов Руслана Тарпана — отказать.

Напомним

В конце ноября против прокуроров Одесской области Романа Тилика и Александра Чечитко в ряде СМИ распространялась негативная информация. По мнению народного депутата от “Слуги народа” Алексея Леонова, содержание дискредитационных материалов указывало на заинтересованность Тарпана в том, чтобы эти прокуроры не занимались его производствами. Ведь именно они точно знают материалы производство и уже расследовали схемы поиграла нее средств на проекте “Глубоководного выпуска” до того, как производство передали в НАБУ.

К теме

В начале ноября уголовное производство (42019160000000581 — ред.) относительно обвинений Руслана Тарпана в хищении свыше 300 млн грн на проекте “Глубоководного выпуска” от НАБУ снова вернули в главное управление Национальной полиции в Одесской области. В нем процессуальными руководителями вновь стали прокуроры Тилик Р. и Чечитко А.

Сам Тарпан уже 4-й год скрывается от украинских правоохранителей, более того — его объявили в международный розыск через Интерпол с “синим оповещением”.