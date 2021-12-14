Кого из иностранных лидеров меньше всего узнают украинцы: спойлер - ближайших соседей

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинцам труднее всего узнать лидеров соседних стран - президента Молдовы и премьера Венгрии. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра “Новая Европа”, представленные во вторник в Киеве, пишет УНН.

Детали

Так, респонденты чаще всего выбирали опцию “не знаю этого политика” или “трудно сказать”, отвечая на вопрос о доверии к президенту Молдовы Майе Санду (52,6% респондентов), премьер-министру Виктору Орбану (52,8%), лидеру Китайской народной республики Си Цзиньпину (53,7%) и президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю (56,2%).

С другой стороны, наиболее узнаваемыми лидерами оказались президент РФ Владимир Путин (11,1% респондентов не смогли ответить) и Александр Лукашенко (11,4%). Легко оценить украинцам и фигуры Ангелы Меркель и Джо Байдена (не смогли ответить 15,4% и 20,4% респондентов соответственно).

Добавим

Исследование было проведено ООО “ИНФО САПИЕНС” в рамках Омнибуса. Метод опроса - личное интервью дома у респондента с использованием планшетов (САРІ). Полевой этап длился с 8 по 29 ноября 2021 года.

Выборка составляет 1007 человек в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна населению по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания в соответствии с данными Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2019 года. Опрос проводился только на территориях, подконтрольных правительству Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Что было раньше

Как писал УНН, по результатам исследования украинцы больше всего доверяют президенту Польши Анджею Дуде и бывшему канцлерцу Германии Ангеле Меркель, больше всего не доверяют президенту России Владимиру Путину.