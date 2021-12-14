Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,88 -0,1395  EUR: 30,33 -0,1249 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фиксация нарушений ПДД на смартфон за процент от штрафа: законопроект могут рассмотреть в Раде в начале следующего года
Фиксация нарушений ПДД на смартфон за процент от штрафа: законопроект могут рассмотреть в Раде в начале следующего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8520

Рада продлила действие моратория на банкротство государственных угольных предприятий

Рада продлила действие моратория на банкротство государственных угольных предприятий

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Принят Закон Украины о внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий” относительно продления срока действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и возбуждении дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий, сообщает УНН.

Детали

Законом продлевается на 2 года срок действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий, наложения арестов и запретов на отчуждение имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий — с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года.

За законопроект проголосовали 317 нардепов.

Напомним в Украине продолжается процесс трансформации угольной промышленности, который должен завершиться к 2030 году. В Украине более сотни государственных шахт, 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество работников на шахтах достигает 30 тысяч.

По заявлениям свободных профсоюзов задолженность по зарплате на государственных шахтах угольной промышленности Украины достигла 2 млрд 340 млн. В то же время Кабинет министров в сентябре направил на выплаты более 260 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.