Рада продлила действие моратория на банкротство государственных угольных предприятий

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Принят Закон Украины о внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий” относительно продления срока действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и возбуждении дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий, сообщает УНН.

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Законом продлевается на 2 года срок действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий, наложения арестов и запретов на отчуждение имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий — с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года.

За законопроект проголосовали 317 нардепов.

Напомним в Украине продолжается процесс трансформации угольной промышленности, который должен завершиться к 2030 году. В Украине более сотни государственных шахт, 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество работников на шахтах достигает 30 тысяч.

По заявлениям свободных профсоюзов задолженность по зарплате на государственных шахтах угольной промышленности Украины достигла 2 млрд 340 млн. В то же время Кабинет министров в сентябре направил на выплаты более 260 млн грн.