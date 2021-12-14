ВР одобрила закон о финуслугах, расширяющий возможности ломбардов

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада приняла закон о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065), сообщает УНН.

Авторы документа заявляют, что закон призван создать возможности для развития финансовых учреждений в разных сегментах, стать основой для приведения требований к их деятельности, регулирования и надзора за ними к международным практикам, что позволит обеспечить функционирование эффективного рынка финансовых услуг, как неотъемлемой части экономики Украины, предоставит возможность для роста лицам, которые предоставляют финансовые услуги и обеспечить при этом достаточный уровень защищенности их клиентов.

Поддержали законопроект 248 нардепов.

Ключевые нормы закона

* Пропорциональные требования к минимальному капиталу

Новый закон установил пропорциональные требования к минимальному размеру собственного капитала финкомпаний и ломбардов в зависимости от предоставляемых услуг. Собственный капитал должен составлять от 1 млн грн для ломбардов, которые предоставляют исключительно услуги кредитования, до 10 млн грн для финансовых компаний, которые предоставляют услуги гарантий.

* Упрощение порядка приобретения или увеличения существенного участия

Приобретения существенного участия в финансовой компании или ломбарде больше не потребует получения предварительного согласия регулятора.

* Пропорциональный подход и введение надзора за рыночным поведением

Новый закон внедряет риск-ориентированные регулирование и надзор. То есть требования и правила надзора за финансовыми учреждениями будут зависеть от их размера, вида деятельности, значимости и рисков.

Также закон вводит новую составляющую - надзор за рыночным поведением учреждений. Здесь речь пойдет об усилении контроля за соблюдением финучреждениями требований к защите прав потребителей, раскрытию достаточной информации потребителям, прозрачным структурам собственности, надлежащей деловой репутации владельцев и руководителей и тому подобное.

* Упрощение доступа на рынок для финкомпаний и ломбардов и новые возможности для них

Новый закон значительно упростил процесс выхода на рынок для финкомпаний и ломбардов, а также получения ими лицензий. Финансовые компании и ломбарды будут получать только одну лицензию с полным перечнем финансовых услуг, которые они имеют право предоставлять. В то же время финучреждение будет иметь право расширить (при необходимости) объем своей лицензии.

Также новый закон предусматривает более широкие возможности по совмещению видов финансовых услуг, которые могут предоставляться компанией. Так, ломбарды вместе с предоставлением ломбардных кредитов также смогут предоставлять отдельные финансовые платежные услуги и осуществлять торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Отменится так называемый исключительный вид деятельности. То есть финансовые компании и ломбарды смогут не только предоставлять финансовые услуги, но и осуществлять другую хозяйственную деятельности (с ограничениями) для полноценной реализации своих деловых возможностей.

* Возможность для финучреждений передать ряд своих функций на аутсорсинг

Так, финансовые компании и ломбарды, если они не являются предприятиями, представляющим общественный интерес (предприятия-эмитенты ценных бумаг, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, другие финансовые учреждения и предприятия, которые относятся к большим по балансовой стоимости активов, чистому доходу и среднему количеству работников), могут передавать на аутсорсинг ряд своих функций. А именно: ведение бухгалтерского учета, внутреннего аудита, управления рисками, комплаенс. В то же время они обязательно должны проинформировать об этом Национальный банк.

Кроме того

Новым законом предусмотрено право Национального банка создавать регуляторную платформу для тестирования инновационных услуг, технологий и инструментов на рынках финансовых услуг.

Закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях" вводится в действие с 1 января 2024 года.