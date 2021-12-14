Помощница госсекретаря США должна проверить серьезность намерений России относительно Минских соглашений – Блинкен

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москве должна проверить, серьезно ли Россия относится к выполнению своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Джакарте во вторник, пишет УНН.

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“Я могу сказать, что старший сотрудник Госдепартамента, помощник госсекретаря Карен Донфрид, сейчас находится в Украине и консультируется с нашими украинскими партнерами. Она отправится в Москву, чтобы продолжить разговор, который президент Байден провел с президентом Путиным, и проверить, в частности, серьезно ли Россия относится к выполнению своих обязательств по Минским соглашениям, что является дипломатическим способом урегулирования кризиса на востоке Украины, и мы посмотрим, что из этого получится”, — заявил Госсекретарь.

Что было ранее

Накануне Донфрид в Киеве провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Собеседники в частности скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом “никаких решений по Украине без Украины”, на котором акцентировал Дмитрий Кулеба.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.